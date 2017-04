Află care sunt joburile pentru care firmele sunt nevoite să plătească salarii mai mari și lucratorilor fară studii superioare​

Firmele sunt nevoite sa plateasca salarii mai mari pentru a atrage profesionisti cu specializari rare, atat pentru lucratorii cu studii superioare cat si pentru cei cu studii medii, arata o companie de externalizare a serviciului de resurse umane pentru mediul de afaceri.

Conform firmei de consultanta in HR Smartree, cateva niveluri de salarizare, la studii superioare, ar fi:

inginer specializat in topografie, geodezie si aparatura medicala – poate sa inceapa de la 2.500 lei net/luna,

actuarii pot castiga un minimum de 3.000 lei net/luna.

Un job rar si foarte bine platit este si cel de monitor studii clinice, unde salariul mediu ajunge in jurul a 6.000 lei net/luna.

Conform sursei citate, dincolo de meseriile rare la care este necesara o diploma de licenta, exista si o lista de pozitii la fel de rar intalnite, unde personalul nu are nevoie de pregatire superioara.

Astfel, in topul meseriilor de acest fel se afla cele de controlor trafic aerian, sudor argon, macaragiu, alpinist utilitar, grefier sau somelier.

Posturi rare care nu necesita studii superioare si perntru care firmele sunt nevoite sa ofere salarii mari ar fi:

Macaragii, sudorii specialziati in argon si alpinistii utilitari castiga, in medie, intre 3.000 si 3.500 lei net/luna.

Somelierii, in functie de competente si nivelul de experienta, pot castiga in medie 4.500 lei net/luna, iar salariul unui grefier poate urca pana la 4.000 lei net/luna.

Reamintim ca salariul minim pe economie este 1.065 de lei net.

Si mai bine platite sunt posturile de controlor de trafic aerian, la in sectorul de stat.

Potrivit Smartree, un controlor de trafic aerian poate castiga la inceput 20.000 lei net/luna, ajungand si la 30.000 lei net/luna, dupa cativa ani de experienta.

„Chiar daca nu este necesar sa ai studii suprioare, acestea sunt totusi meserii speciale, care presupun anumite cursuri si calificari. Pentru a ajunge controlor de trafic aerian, in afara examenului de admitere, unul foarte strict, urmeaza o perioada de formare profesionala, specifica acestui domeniu. De asemenea, calificarile de macaragiu si sudor sunt dobandite in urma absolvirii unor scoli profesionale, iar pentru cele de grefieri si somelieri, sunt organizate cursuri de formare profesionala specifice”, explica Raluca Penes, coordonator in cadrul Smartree.

Ce nevoi va avea piata muncii in urmatorii 5 ani

Cu toate ca astazi joburile enumerate sunt rare, acestea vor fi, treptat, tot mai intalnite si vor atrage personal ce va avea sansa sa obtina remuneratii pe masura. Acestul lucru este urmarea nevoii tot mai mari, pe aceste segmente, pe piata locala a muncii, sustine sursa citata.

„De asemenea, avand in vedere ritmul alert in care tehnologia evolueaza in timp, unele joburi vor disparea din piata, iar altele vor fi adaptate noilor inventii. Putem astfel mentiona industriile de retail si productie, domenii in care lucratorii comerciali, operatorii sau strungarii vor fi inlocuiti de masini si procese software”, a incheiat Raluca Penes potrivit Hotnews.