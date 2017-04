Afacerea ce a luat amploare in Romania /Bistritence implicate

Videochatul in Romania este una dintre cele mai infloritoare afaceri. Daca nu stiati, in spatiul danubiano-carpato-pontic isi desfasoara activitata nu mai putin de 4.000 de studiouri de videochat in care „muncesc” circa 100.000 de modele, fete si baieti. Piața românească de videochat este estimată la 100 de milioane de euro!

Daca pana mai acum vreo trei patru ani, videochaturile erau vizate intens de DIICOT, Politie si Parchet, afacerea s-a schimbat in profunzime. Evaziunea fiscala si santajul la care erau supuse modelele au cam disparut si exista studiouri de videochat cu cifre de afaceri de milioane de euro pe an, care aduc statului sute de mii de euro din taxe si impozite. Ba chiar, tot mai multe modele au contracte de tip artist-interpret si beneficiaza si de asigurari sociale, arata cei de la comisarul.ro.

Potrivit surselor, mai multe tinere din Bistrita, venite la Cluj-Napoca pentru a studiala facultate, s-au angajat la agentii de videochat.

Unele dintre el sunt deja in vizorul procurorilor pentru un dosar de proxenetism ce ar urma sa explodeze.

Vorbim de tipe ce ajutate de anumite persoane au corupt la randul lor, colege de facultate pentru prostitutie, momindu-le cu termenul de videochat.

Linia dintre videochat si intretinere relatii sexuale pe bani este uneori subtire. Insa majoritatea practicantelor de videochat apeleaza la studiouri ce emit prin livestream in tari din afara statelor vecine cu Romania.

De asemenea, au existat cazut in care romani plecati in Spania, Italia sau Anglia au intalnit femei cunoscute de acasa.

Piata mondiala de videochat este estimata la 10 miliarde de dolari pe an, iar cea autohtona se ridica la aproximativ 100 de milioane de euro.

Dar statistile spun ca, la noi, piata se poate dubla in urmatorii trei ani, drept pentru care am ajuns o forta in domeniu. Ba, mai mult, suntem asa de tari, incat, de anul trecut, gala celor mai puternice premii din acest domeniu, AW Awards, „Oscarurile” industriei de videochat, se organizeaza, anual, la Mamaia. Noul trend in videochat, care face furori si la noi, se numeste „glamour”, o imbinare fericita intre videochatul non adult, unde este interzis sa te dezbraci si sa prestezi show-uri erotice si videochatul adult, unde se castiga foarte multi bani.