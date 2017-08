Adrian Chereji a demisionat din CL Bistriţa! Care este motivul

Adrian Florin Chereji a demisionat joi din Consiliul Local Bistriţa, după ce anul trecut a obţinut acest mandat susţinut fiind de PNL Bistriţa-Năsăud.

Decizia de a demisiona luată de Adrian Chereji are la bază faptul că nu reușește să ducă la bun sfârșit proiectele venite din societatea civilă, deoarece consilierii puterii din Legislativul Local nu susțin nicio inițiativă venită din partea opoziției.

„Am avut un an de mandat, eu am acceptat, anul trecut, să candidez pe listele PNL pentru a putea pune în practică niște proiecte pe care Bistrița Civică dorea să le realizăm. Încă înainte de a fi investiti în funcţia de consilier, am avut pregătit un proiect de hotărâre, respectiv aprobarea acordului privind patru variante ale variantei ocolitoare a municipiului Bistriţa, deoarece eu consider că această problemă, foarte importantă pentru municipiu, este blocată prin introducerea traseului centurii prin Pădurea Codrişor în Planul Urbanistic General. Trebuia să facem ceva să deblocăm şi să chemăm CNADNR (n.r. – actualmente CNAIR), Ministerul Transporturilor şi să facem demersuri în aşa fel încât să fie luată varianta cea mai bună şi care ar îndeplini acest scop. (…) Becleanul va avea mai repede centură ocolitoare. Noi ne cramponăm de o variantă nefezabilă. Am depus proiectul de hotărâre în 31 august anul trecut, l-am susţinut în Consiliul Local, dar a fost respins de majoritatea din Consiliul Local. (…)

În momentul de faţă, după acest an de experiență în Consiliul Local, eu consider că misiunea mea e terminată și nu mi-o mai pot duce la îndeplinire ca și consilier local conștient și apăsat de îndatoririle care decurg din lege. Astăzi, mi-am depus demisia din Consiliul Local.

Nu este o decizie ușoară, dar eu sper că pentru mine și pentru grupul din care am făcut parte este cea mai bună. Lupta va fi una de uzură politică, or eu am intrat în CL pentru a susține niște proiecte care vin mai mult dinspre societatea civilă. Eu nu mai sunt activistul politic care să intre în această bătălie de uzură. Și atunci e păcat să țin locul ocupat unuia dintre militanții partidului, care va trebui să dezvolte această luptă politică„, a spus Adrian Chereji.

Locul lui Adrian Chereji în Consiliul Local va fi luat de avocata Diana Morar.

Adrian Florin Chereji, preşedintele Asociaţiei Bistriţa Civică, a obţinut mandatul de consilier municipal după ce a candidat pe listele PNL. În trecut, el a mai fost consilier local, iar imediat după revoluţie a fost primul primar al Bistriţei eliberată de regimul comunist.