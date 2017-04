Adina Bucur şi soţia martorului denunţător din dosarul DON audiate la Cluj

Tribunalul Cluj a început audierile în mega-dosarul ”Mită la AJOFM”, după ce martorul denunţător, Daniel Cenan şi-a reafirmat declaraţia dată în faza de urmărire penală. La ultimul termen de judecată au fost chemate în instanţă două femei care au avut contracte cu instituţia: Adina Bucur-fosta angajată de la AJOFM filiala Bistriţa-Năsud şi soţia denunţătorului mai sus menţionat.

A lucrat şi ea pe proiecte

Soţia martorului denunţător din dosarul lui Daniel Don a fost citată de către Tribunalul Cluj pentru a fi audiată în ultima şedinţă publică a dosarului Mită la AJOFM. Spre deosebire de soţul ei, Daniel Cenan, aceasta a avut doar cuvinte de laudă la adresa fostului director al Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţelor de Muncă Cluj.

Aflată sub jurământ, soţia lui Daniel Cenan a fost întrebată dacă cunoaşte detalii despre o posibilă mită, sume remise către Daniel Don, sau dacă a fost angajată a AJOFM Cluj, aceasta a acceptat să vorbească despre căsnicia ei şi relaţiile dintre angajaţii instituţiei. Cât despre mită, femeia susţine că nu ştie nimic.

„Am fost angajată în cadrul unui proiect de AJOFM în perioada noiembrie-decembrie 2013. Este vorba de proiectul Nokia, unde eu aveam ca principală activitate participarea la bursa locurilor de muncă pentru angajatorul clujean. De asemenea verificam şi dosarele persoanelor alese şi implicate în respectivul proiect. Bănuiesc că am fost angajată de Anamaria Chiciudean. Nu ştiu cine a verificat condiţiile de angajare pe respectivul proiect. Eu mi-am depus CV-ul pentru că auzisem de la soţul meu că se fac angajări pe proiecte. Este adevărat că înainte de a fi angajată am avut o discuţie cu Chiciudean în care mi-a vorbit despre acest proiect, însă nu ştiu dacă asta se poate considera o verificare a abilităţilor mele.

Doresc să menţionez că nu mi s-a pretins acordare de sume de bani, nici lui Daniel Don şi nici altei persoane. Nu am avut cunoştinţă de astfel de practici, la momentul respectiv. Nu ştiam nici ca soţul meu să fi remis astfel de sume. Remuneraţiile primite de mine pe proiect, pentru cele două luni de lucru, se află şi în prezent într-un cont bancar. Le-am depus imediat după ce le-am primit.

Ştiu, din poveştile soţului meu că deseori a fost ajutat de către Daniel Don în vederea desfăşurării activităţii sale de la AJOFM. De altfel, această practică era comună, pentru că domnul director şi-a construit o echipă în care membrii se susţineau şi se ajutau între ei. La rândul său, soţul meu îşi ajuta colegii, în realizarea atribuţiilor sau cu consultări juridice.

Atât eu cât şi Daniel am avut o relaţie foarte bună cu domnul Don, motiv pentru care acesta a fost invitat la nunta noastră ” a declarat soţia denunţătorului Daniel Cenan.

Relevant din declaraţia acesteia e faptul că se precizează intervenţiile fostului director în vederea ajutorării celorlalţi angajaţi ai AJOFM sau detaşaţi pe proiectele europene cercetate de DNA, deoarece, însuşi Daniel Cenan, aflat în instanţă a declarat că Don nu ”i-a făcut treaba”, în deşi cel din urmă susţinea că periodic preda prin intermediul unui stick USB rapoarte şi documente gata făcute pentru ca Cenan să justifice că şi-a îndeplinit atribuţiile.

Duduia de la Bistriţa-Năsăud

O altă norocoasă angajată pe proiecte a fost Adina Bucur, cunoscută oficial ca purtător de cuvânt la AJOFM-Bistriţa Năsăud. Despre aceasta, Daniel Don susţine că s-ar fi ocupat cu practici oculte încercând să-l otrăvească prin aparatul de cafea din sediul de la Cluj.

„Arăt că îmi menţin cele două declaraţii date în faza de urmărire penală, astfel că în 2010-2013 activam ca expert pe proiecte derulate de AJOFM Cluj. Activitatea mea ca şi angajat al AJOFM Cluj era delegată permanent la Bistriţa-Năsăud. Proiectele din care am făcut parte erau Funcţionarul Electronic şi Call Center, iar beneficiar, desigur, era agenţia.

Prin 2012 m-am mutat la Cluj, în luna mai şi am rămas acolo până în septembrie 2013. Am avut o relaţie strânsă cu prietena lui Don, Livia Neagoş, însă după ce m-am mutat la Cluj această relaţie s-a răcit.

Menţionez că niciodată mi-am ridicat salariul de pe cardul primit de la AJOFM. De fapt, acel card i l-am înmânat directorului imediat după ce l-am primit.

Îmi amintesc că a fost odată, după ce m-am mutat la Cluj, în care mă aflam împreună cu Neagoş, Don, Boşca şi Moteoc la Iullius Mall. Atunci directorul mi-a spus să merg la Banca Transilvania să ridic de la casierie o sumă de bani. Aşa am şi făcut, iar banii i-am predat lui Moteoc, care i-a pus în maşina cu care a venit.

De asemenea acelaşi lucru l-am făcut şi în Bistriţa. De la o sucursală BT am ridicat o sumă de bani mai mare decât putea fi ridicată de la bancomat, ca urmare a faptului că în dimineaţa respectivă m-a sunat Daniel Don, spunându-mi să îl aştept pe Moteoc să mă însoţească la bancă.

E mai dificil să fiu audiată, în instanţă, unde sunt mai multe persoane, decât într-un cadru privat cum s-a întâmplat ulterior” a declarat Adina Bucur.

Povestea cu vrăjile…

La termenul din martie, sifonarul Daniel Cecan a vorbit despre o firmă de turism prin care Don pleca în vacanţe prin Europă şi despre presupusele vrăji făcute de o angajată AJOFM Bistriţa-Năsăud, Adina Bucur (fostă Butuza).

„Adina Bucur- fostă Butuza, era o persoană ce a apărut la Cluj în 2010. Mi se pare că anterior lucrase la o firmă din Arad. În acea perioadă s-au câştigat şi respectivele proiecte europene, iar ea a lucrat în cadrul acestora între 2010 şi 2013. Înainte de asta a avut contract cu AJOFM Cluj, de unde s-a suspendat din funcţie pentru a deveni expert pe proiectele UE. De asemenea aceasta era în relaţii strânse de prietenie cu Lidia Neagoş, care la rândul ei avea relaţii mai mult decât profesionale cu Daniel Don.

Adina lucra pe proiectele Funcţionarul Electronic şi CallCenter, însă nu a mai continuat deoarece Daniel Don a decis acest lucru. Dintr-o discuţie pe care am purtat-o cu Don am aflat că el o bănuia de vrăjitorie şi că ar fi făcut astfel de acţiuni pentru a-l despărţi de prietena lui Lidia Neagoş. De asemenea Don credea şi că angajata Crăciunescu ar fi încercat să îl otrăvească prin introducerea unor substanţe în aparatul de făcut cafea din sediul instituţiei. Imediat după, Adina Bucur a fost transferată la AJOFM Bistriţa”, declară aflat sub jurământ, denunţătorul Daniel Cenan.

Bucur: Sunt o femeie normală, am o familie

Contactată de Gazeta de Bistriţa, Adina Bucur a fost rezervată în a comenta detalii despre salarizările şi încadrările pe proiectele cercetate de DNA Cluj, ajunse acum în judecata Tribunalului.

„Am colaborat AJOFM-ului Cluj pentru anumite proiecte pe Bistriţa. E adevărat că am stat în Arad în 2009 pentru că de acolo era iubitul meu. Pe proiecte de multe ori în fişa postului scrie una şi în realitate faci alta. În 2010 am început să lucrez pe Funcţionarul Electronic şi CallCenter, dar activitatea mi-o desfăşuram la Bistriţa. După 2013, proiectele s-au încheiat şi am rămas în Bistriţa pe alte activităţi cum ar fi un proiect POSDRU numit Măsuri pentru Combaterea Şomajului.

În legătură cu declaraţiile date de Cenan însă, Adina Bucur s-a arătat mai mult decât uimită.

„Eu pe omul acela îl consideram un om echilibrat şi capabil. Cu Lidia Neagoş am fost prietene încă din copilărie. Mi se pare că de pe clasa a 3-a din şcoala primară, chiar. Am revenit la AJOFM Bistriţa pentru că se terminaseră proiectele. Dar nu am avut conflicte nici cu Don, nici cu Neagoş. Nu pot să îmi imaginez de ce Cenan ar fi spus că Don m-ar fi bănuit de vrăjitorie. Am citit că înainte celălalt martor denunţător spunea că a auzit de la Don că o altă femeie ar fi încercat să îl otrăvească. Eu sunt o persoană normală, cu familie. Aceste declaraţii de tip can-can îmi fac mult rău. Cine mă cunoaşte nu are cum să le creadă. Sunt discuţii de un alt rang la care sunt peste perceperea mea. Repet, cu Neagoş am fost cele mai bune prietene. Da, e adevărat de ea şi Don m-am îndepărtat în ultimii trei ani, însă acest lucru s-a întâmplat treptat, dat fiind faptul că m-am stabilit la Bistriţa”, declară pentru Gazeta de Bistriţa, Adina Bucur-ex Butuza.