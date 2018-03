Acuzații BOMBĂ la adresa lui Dragnea, din partea unei foste angajate fictive la DGASPC Teleorman

Una dintre angajatele fictive din procesul lui Liviu Dragnea, Anisa Stoica, care fusese angajată la DGASPC, însă de fapt lucra pentru PSD, rupe tăcerea. Ea susține că Liviu Dragnea este cel care a dat ordin ca ea să fie angajată fictiv la DGASPC și arată că inclusiv concursul de angajare i s-a părut măsluit. Anisa Stoica susține că la același concurs venise o tânără foarte bine pregătită, însă ea a luat nota cea mai mare, relatează stiripesurse.ro.

”Liviu Dragnea îi cunoștea pe toți cei din presa locală. Pe mine nu mă știa și m-a întrebat de la ce ziar sunt și care este numele meu. În timpul evenimentului, la care luau parte și membri PSD, a avut loc o dezbatere cu presa locală. Și atunci el a început să pună niște întrebări jurnaliștilor: “Voi cum vedeți că poate partidul să crească?”, “Voi cum vedeți relația partidului cu oamenii?” Și fiecare a spus ce a vrut. M-a întrebat și pe mine ce cred și i-am spus că partidul ar avea nevoie de o comunicare mai bună. Oricum, eram pe aceeași lungime de undă cu el pe linia asta. Pur și simplu, am discutat la nivel general, nu s-a pus problema de înființarea vreunui birou de presă. Și, la finalul evenimentului, a fost o discuție între mine, Dragnea, Adriana și Mihai Hurduc. Și atunci a spus Adriana Botorogeanu că eu sunt și membru PSD. Era adevărat, fusesem membru PSD la început, dar nu îmi actualizasem adeziunea. Așa că eu, cât am lucrat la PSD, nici nu aveam adeziune. Atunci i-a spus Adrianei Botorogeanu: “O iei pe Anisa și vii cu ea la mine!” Și Mihai Hurduc a zis atunci că și el e membru PSD. Și Dragnea a răspuns: “Pe Anisa o angajez de frumoasă, pe tine că ești membru PSD”. A spus lucrul ăsta în glumă, evident. Dar chiar a insistat la Adriana să avem o altă discuție. La un moment dat, am avut o întrevedere cu cineva de la un ziar local și am mers cu persoana aceea să îi ia un interviu lui Dragnea. Am mers împreună cu acea persoană la Dragnea, la Consiliul județean. Ea a plecat și eu am rămas să vorbesc cu Dragnea. Și atunci el mi-a zis că își dorește să facă un birou mare de presă la partid și că vrea să ia niște jurnaliști în acest sens. A fost o discuție scurtă. Eu i-am spus că nu am făcut niciodată PR, că nu știu domeniul, dar că mi se pare interesant și că pot să încerc. Atunci mi-a spus că vrea să fac o strategie de comunicare a partidului. Și că vor mai veni și alte persoane din presa locală și chiar au venit alte persoane. Una a stat câteva săptămâni, cealalată a plecat după o zi”, arată Anisa Stoica, într-un interviu acordat Liberinteleorman, conform stiripesurse.ro.

