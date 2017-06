Acuzat de corupere de baietei si sustinut de enoriase prezente cu nepotii lor!

Dezvaluirile despre moravurile neortodoxe si ilegale ale (INCA) preotului Cristian Pomohaci i-au impartit pe enoriasi in doua tabere. Cei care nu au nici o indoiala dupa inregistrarea audio ca individul insiga minori pentru acte sexuale in schimbul cadourilor si a banilor si o comunitate de credinciosi ce astazi si-au adus nepotii in curtea Parohiei de la Alba-Iulia pentru a-l susține pe marele Pomohaci.

Oamenii recitau cântari bisericiesti si rugaciuni sacre precum ”Tatal Nostru”, iar unele femei si maicute isi stergeau siroiul de lacrimi de pe fata.



Atât barbati, femei cat si copii despre care putem spune ca nu au discernamant erau prezenti acolo pentru a-l intampina pe pedofilul chemat la audieri pentru a fi exclus din preotie.