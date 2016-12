A înjunghiat un bărbat și apoi și-a mărturisit crima pe Facebook

Un tanar de 27 de ani a fost condamnat la zece ani de inchisoare cu executare, dupa ce, in 2013, a injungiat mortal un barbat, cunoscut in lumea interlopa.

La scurt timp dupa teribila fapta, agresorul a marturisit totul pe Facebook, insa a spus ca a savarsit crima in legitima aparare.

Incidentul a avut loc pe o strada din Oradea, iar tanarul le-a declarat anchetatorilor ca doar a ripostat, dupa ce victima i-a spart masina. A urmat apoi o bataie in toata regula, iar interlopul a fost injunghiat cu propriul cutit.

In aceasta saptamana, judecatoriii de la Curtea de Apel Oradea au decis sa il condamne pe tanarul de 27 de ani la zece ani de inchisoare. In plus, acesta trebuie sa plateasca familiei victime daune morale in valoare de 25.000 de euro.