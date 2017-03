Inca o lovitura marca DIICOT: noua kilograme de cannabis depistate de procurori

Procurorii DIICOT au reţinut două persoane sub acuzaţia de trafic de droguri, acestea fiind prinse marţi la intrarea în municipiul Slatina, în timp ce transportau într-un autoturism aproximativ 9 kg de cannabis, drogurile fiind aduse din Spania. Potrivit unui comunicat al DIICOT, inculpatul C.C. a introdus pe teritoriul Romaniei, la instigarea lui D.G.A., cantitatea de aproximativ 9 kilograme de cannabis, cu o valoare de 130.000 de euro.

Din cercetări a reieşit că inculpatul C.C. a intrat în România, în noaptea de 28 martie, în jurul orelor 3,05, prin punctul de trecere al frontierei Nădlac II, judeţul Arad, cu un autocar aparţinând unei societăţi de transport care opera pe ruta Valencia (Spania) – Craiova. Autocarul s-a deplasat până pe raza judeţului Olt, în localitatea Balş, unde C.C. a coborât din autocar cu două trollere şi s-a urcat într-un autoturism în care se aflau inculpatul D.G.A. şi suspecta P.D.C.

În timp ce se deplasau cu autoturismul, cei trei au fost prinşi în flagrant, la intrarea in municipiul Slatina. În urma percheziţiei efectuate, într-un troller a fost găsită cantitatea de aproximativ 9 kg de cannabis, ambalată în mai multe pachete, precum şi două odorizante. Drogurile erau ambalate în mai multe folii din material plastic sub care se aflau straturi de cafea şi miere, iar sub aceste straturi se aflau alte pungi din material plastic vidate care conţineau fiecare cannabis, sub formă de inflorescenţă. Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară au efectuat trei percheziţii în Bucureşti, la locuinţele celor în cauză. În urma acestor activităţi au fost ridicaţi 1.000 de euro, un pistol cu bile, două cântare electronice de precizie şi un autoturism în valoare de circa 10.000 de euro.

În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a reţinut că inculpaţii fac parte din una dintre cele mai importante reţele internaţionale de trafic de droguri ce a acţionat pe relaţia Spania – România. Membrii grupului procurau din Spania cantităţi mari de cannabis, pe care le transportau în România, iar ulterior le distribuiau „en-gros” către dealerii din Bucureşti. În aceeaşi cauză, la începutul lunii martie, doi dintre membrii reţelei au fost plasaţi în arest la domiciliu. Inculpaţii au fost prezentaţi Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti – Serviciul Antidrog, cu suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale. La activităţi au participat poliţişti din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţi Organizate Olt.