7 trucuri interesante pentru a arata ca divele de la Hollywood

In ziua de astazi, toate doamnele si domnisoarele isi doresc sa arate precum starurile de cinema, asa ca apeleaza la o multime de metode prin care sa dobandeasca trupuri perfect modelate si sa se afiseze cu outfit-uri de vis. Desi este destul de greu sa aiba parte de acelasi look deoarece, spre deosebire de actritele de peste ocean, cele mai multe dintre femeile obisnuite nu beneficiaza de consiliere in moda, totusi ele ar putea sa tina cont de cateva sfaturi utile pentru a arata in scurt timp senzational.

Specialistii recomanda tuturor reprezentantelor sexului frumos sa lucreze foarte mult la atitudine. Se pare ca nu conteaza atat de mult ce anume porti sau cum arati din punct de vedere fizic, daca nu ai o atitudine indrazneata. Modul in care privesti lucrurile este mai important decat modul in care arata acele lucruri, iar tu esti singura persoana care isi poate controla gandurile si sentimentele, asa ca ai nevoie de o atitudine corespunzatoare.

Iata cele 7 trucuri de care trebuie sa tii cont:

Este foarte important atunci cand vrei sa arati ca o diva sa observi cat poti de mult modul in care se comporta, cum vorbeste si cum se imbraca actrita sau cantareata preferata. Desi vei fi tentanta sa copiezi in cele mai mici detalii tinutele acesteia, gesturile sau ticurile, ar fi bine sa nu o faci pentru ca ai putea fi penibila doar, in loc sa arati diva. Incearca sa iti pui amprenta personala in tot ceea ce faci si imbraci; De multe ori, ai observat ca starurile de cinema pun mare accent pe tinutele lor si incearca sa-si puna in valoare atuurile. Unele au picioare grozave, asa ca isi vor accesoriza tinutele cu niste sandale cu toc care sa le evidentieze gleznele fine, vor dori sa si le alungeasca seducator si vor incalta o pereche de cizme lungi, peste genunchi;

Coafurile la moda reusesc sa atraga privirile barbatilor, asa ca ar fi perfect daca ai face cateva eforturi pentru a-ti mentine podoaba capilara intr-o stare superba. Nu te da in laturi nici in a-ti schimba culoarea parului daca te avantajeaza mai degraba blondul sau castaniul, dar tine cont ca acest proces trebuie realizat nu foarte des pentru a nu-ti deteriora parul. Foloseste din cand in cand o masca din ulei de masline extravirgin; Indepartarea parului nedorit de pe corp ramane unul dintre secretele pielii fine pe care actritele au afisat-o intotdeauna. Daca la inceput isi radeau fata pentru sedintele foto, astazi tehnologia evoluata foarte mult permite epilarea tuturor firelor de par, indiferent de locul in care se afla, chiar in intimitatea locuintei proprii. Incearca sa folosesti un aparat de epilat cu IPL, care te scapa de firele nedorite doar dupa cateva sedinte si-ti ofera un ten de zeita; Desi ai putea crede ca natura este foarte darnica cu pielea acestor staruri de cinema, adevarul este ca nu poate fi obtinuta decat daca este hidratata corespunzator. De exemplu, cateva trucuri folosite de starurile de cinema consta in aplicarea unui amestec de apa minerala cu lapte, realizarea unor exercitii fizice speciale pentru mentinerea elasticitatii pielii si aplicarea zilnica a unei creme cu vitamine; Te uiti de multe ori cu ciuda la corpul de vis al divelor si ti-ai dori si tu sa ai unul la fel. Celebritatile de la Hollywood apeleaza la dieta alcalina. Regimul acesta presupune eliminarea alimentelor care duc la formarea de acid, de exemplu legume, fainoase, paste, cereale, lactate, peste, fasole. Acest regim le ofera kilograme mai putine, dar si mai multa energie; O tinuta de zi trebuie sa arate impecabil, la fel ca una de seara, asa ca ar fi bine sa ai grija ca outfit-ul ales de tine sa corespunda in linii mari cu cel pe care l-ar alege o diva. Evident ca poti opta pentru o combinatie intre jeansi, tricou si o pereche de sandale cu platforma, sau sa combini fabulos o rochita chic si niste sandale joase, potrivite pentru zilele insorite de plaja.

Asadar, poti sa arati oricand ca o diva cu conditia sa urmezi aceste sfaturi importante.