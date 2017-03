Orașele din Crisana, Transilvania si Banat au în percepția românilor cele mai bune spitale din țară

Oradea a fost desemnat ca fiind centrul urban cu cele mai bune facilitati medicale din Romania, cu 16 spitale de stat si private, alaturi de alte peste 90 de cabinete private si zeci de farmacii. Clasamentul continua cu orasele Brasov, Timisoara, Targu Mures, Baia Mare, Pitesti si Cluj-Napoca. Printre cele mai dezavantajoase orase din punctul de vedere al facilitatilor medicale se numara Giurgiu, Focsani, Tulcea, Calarasi, Constanta, Bacau si Vaslui.

Dacia din orasul Timisoara ocupa prima pozitie in clasamentul cartierelor cu cele mai bune facilitati medicale din Romania. Topul continua cu Stefan cel Mare (Bucuresti), Gavana 3 (Pitesti), Zorilor (Cluj-Napoca), 7 Noiembrie (Targu Mures), Soarelui (Timisoara), Centrul Civic (Brasov) si Cedonia (Sibiu). Cartierul Rogerius din orasul Oradea ocupa pozitia numarul 5. La coada clasamentului sunt cartierele Gai (Arad), Bereasca (Ploiesti), Ferneziu (Baia Mare) si Gara (Slatina).

La nivel de regiuni istorice, Banat a fost desemnat de 8.332 de romani ca fiind regiunea cu cele mai bune facilitati medicale, fiind urmata de Maramures, Crisana si Transilvania. Cel mai mic punctaj la capitolul perceptiei locuitorilor fata de facilitatile medicale in orasele si cartierele lor a fost obtinut de Dogrobea, Moldova si Muntenia. Zona Bucuresti si Ilfov se afla la mijlocul clasamentului.

In general, orasele cu un numar mare de locuitori, cu un Produs Intern Brut ridicat si o rata a somajului scazuta au fost considerate si orasele cu cele mai bune facilitati medicale. La polul opus, cele mai dezavantajoase orase din punct de vedere al facilitatilor medicale au in medie sub 100.000 de locuitori si o rata a somajului ridicata.

Bucuresti, pe locul 9 in clasament

Capitala ocupa locul 9 in topul oraselor cu cele mai bune facilitati medicale din Romania. In clasament, peste 29.000 de bucuresteni si-au evaluat cartierul in care locuiesc. Pe primul loc se situeaza cartierul Stefan cel Mare ca avand cele mai bune facilitati medicale, urmat de zonele Dorobanti, Cotroceni si Floreasca.

Zonele Basarabia, Aviatiei si Titan urmeaza in top. Ultimele pozitii sunt ocupate de Prelungirea Ghencea, Ferentari si 23 August (Catelul). Giulesti, Baicului, Rahova sau Militari sunt, la fel, cartiere desemnate de bucuresteni ca fiind dezavantajoase din punct de vedere al facilitatilor medicale. La mijlocului clasamentului se gasesc zone precum Tei, Bucur Obor sau Colentina.

Centrul Civic, Astra si Tractorul sunt cartierele din Brasov cu cele mai bune facilitati medicale, iar Stupini, Delta Cetatii si Noua sunt cele mai dezavantajoase din acest punct de vedere.

Pentru timisoreni, cartierele Dacia, Soarelui si Girocului au fost evaluate de catre localnici ca avand cele mai bune facilitati medicale, iar la coada clasamentului se numara zonele Aeroport, Freidorf si Lugojului.

Locuitorii orasului Targu Mures au desemnat 7 Noiembrie, Bulevardul 1848 (Dambu Pietros) si Central ca fiind zonele cu cele mai bune facilitati medicale. La polul opus se numara zonele Mureseni, Unirii si Tudor Vladimirescu.

Pitestenii au desemnat cartierele Nord-Spitalul Judetean, 9 Mai si Central ca fiind zonele cu cele mai bune facilitati medicale. Zonele Bereasca, Bulevardul Bucuresti si Mihai Bravu au fost desemnate ca fiind cele mai dezavantajoase din punct de vedere al facilitatilor medicale.

Pentru locuitorii orasului Cluj-Napoca, cele mai bune cartiere din punct de vedere al accesului la facilitati medicale sunt Zorilor, Centru si Gheorgheni. La coada clasamentului se afla cartierele Buna Ziua, Someseni si Dambul Rotund.

Perceptia asupra accesului la cele mai bune facilitati medicale este cea de-a treia tema a studiului amplu realizat de Storia.ro si agentia de cercetare D&D Research, „Orasele si cartiere din Romania”, ce se va desfasura pana la finalul anului 2017. Pana in prezent, aproape 170.000 de romani au raspuns chestionarului propus de Storia.ro.

Pentru realizarea clasamentului, participantii studiului au fost invitati sa evalueze orasele si cartierele in care locuiesc din punctul de vedere al accesului la cele facilitatile medicale, pe o scala de la 1 la 5, unde 1 este foarte rau, iar 5 este foarte bine. Doar mentiunile care au primit cel putin 100 de raspunsuri au fost incluse in clasamentul final.

Conform aceleasi cercetari Storia.ro, Oradea a fost evaluat ca fiind si orasul cu cel mai inalt grad de siguranta, iar Brasovul orasul cu cel mai avantajos cost al vietii, potrivit Hotnews.

Sursa poto:Storia