5 gadgeturi care iti vor face iarna mai calduroasa

Gadgeturile, mereu concepute intr-un mod cat mai ingenios, ne vin in ajutor in orice situatie. Aceste dispozitive imbina utilul cu placutul, fiind practice si cool in orice sezon. Caciula cu casti Bluetooth, patura incalzita electric sau husa electrica pentru scaun auto sunt doar cateva dintre gadgeturile care iti vor tine de cald iarna asta, oriunde te-ai afla. Iata mai multe detalii despre acestea:

Caciula gri cu casti Bluetooth H031B, unisex

Din categoria gadgeturilor de sezon, caciula cu casti Bluetooth este un must-have iarna asta! Nu numai ca-ti va tine de cald, dar si te va delecta cu muzica ta preferata. Tot ce trebuie sa faci este sa conectezi caciula la smartphone si poti pleca relaxat la o plimbare prin zapada. Iar daca te suna cineva, ai posibilitatea sa vorbesti la telefon fara sa-ti inghete mainile, pentru ca nu e nevoie sa le scoti din buzunar! Suna bine, nu?

Patura electrica incalzita 150×80 cm

Daca te afli la munte in vacanta de iarna si ai nevoie de o sursa suplimentara de caldura, patura electrica este unul din gadgeturile pe care trebuie sa le ai cu tine! Datorita dimensiunii sale generoase, aceasta patura speciala poate inlocui cu succes una obisnuita, prea subtire pentru noptile geroase. Potrivita pentru oricine, gadgetul iti ofera posibilitatea sa alegi intre doua trepte de caldura, cu ajutorul unei telecomenzi detasabile. In doar aproximativ 30 de minute vei scapa garantat de senzatia de frig! Extrem de calduroasa, patura este confectionata dintr-un material moale si confortabil care poate fi spalat.

Incalzitor cana USB pentru birou

Gadgeturile si munca de birou merg mana-n mana. Mai ales atunci cand acestea iti permit sa savurezi oricand o cafea sau un ceai cald. Din seria gadgeturilor care-ti vin in ajutor la job, in special in perioada rece a anului, face parte si acest incalzitor USB pentru cana. Dispozitivul iti pastreaza bautura calda chiar pe birou, la indemana, si poate incarca in acelasi timp 4 telefoane datorita porturilor USB cu care este prevazut.

Banderola cu casti Bluetooth 98 dB si hands free

Daca iti place jogging-ul si vrei sa iesi in parc la alergat chiar si pe timpul iernii, iata unul din gadgeturile de sezon care imbina intr-adevar utilul cu placutul! Banderola cu casti Bluetooth, disponibila in marime universala si foarte confortabila, iti protejeaza urechile de frig si le incanta in acelasi timp. Castile incorporate iti ofera posibilitatea sa asculti muzica preferata, care sa te motiveze in timp ce faci sport, la o calitate audio superioara. Dispozitivul este compatibil cu majoritatea smartphone-urilor si MP3 player-elor cu Bluetooth, are casti detasabile si este confectionat dintr-un material textil de calitate.

Husa scaun auto cu incalzire electrica

Acesta este unul dintre cele mai noi gadgeturi ieftine si practice de la GadgetWorld, pe care ti-l recomandam cu caldura! Daca esti pe drumuri mai tot timpul sau mergi zilnic la job cu masina personala, aceasta husa pentru scaun auto iti va face diminetile de iarna mai calde. Husa ofera o incalzire electrica de 12V, este foarte usor de montat si este confectionata dint-un material de inalta calitate.