Cinci din șase mămici din Bistrița cumpără online mâncare pentru bebeluși

Imediat dupa ce au sosit de la maternitate cu puiul de om, proaspetele mamici incep sa isi faca o multime de griji cu privire la nou-nascut. Ele nu stiu daca a mancat suficient, daca a crescut cat trebuie in greutate, asa ca suna sau dau fuga la cabinetul medicului pediatru pentru orice problema, indiferent de gravitate. Aici afla ca laptele matern este ideal pentru sugar si ca abia dupa 6 luni pot sa ii ofere micutului mancare diversificata.

Desi cele mai multe dintre mame recunosc faptul ca au alaptat pana la un an, unele nu au reusit aceasta performanta pentru ca nu au avut suficient lapte, au inceput serviciul si au fost nevoite sa intarce copiii etc. Astfel, 5 din 6 mamici din Bistrita au marturisit ca un rol foarte important in alimentatia copilului l-au avut magazinele online, care au reusit sa le ofere produse de calitate superioara, din ingrediente naturale, benefice sanatatii celui mic.

Iata cateva produse alimentare pe care le poate aduce curierul acasa:

1. Laptele praf este vital pentru dezvoltarea fizica si psihica a micutului care nu mai este alaptat de mama din diverse considerente. Acesta trebuie sa fie o formula corecta si sanatoasa, care sa cuprinda toti nutrientii de care are nevoie un bebelus in dezvoltare. Mamele din Bistrita sunt convinse de calitatea superioara a formulei de la Humana, asa ca vanzarile din ultimul timp au crescut spectaculos, conform site-ului acesta, prieten de nadejde al familiilor din acest judet si nu numai;

2. Tot din mediul online pot fi cumparate usor si cerealele, atat de iubite de copii. Aceste produse provin din agricultura organica, nu au gluten si nici adaos de zahar, nu contin lapte, putand fi preparate foarte rapid pentru ca nu necesita fierbere. Indiferent de mofturosi, cerealele aduc cu ele o multime de arome pe placul oricarui copil: banane, miere, mere, pere, portocale, vanilie etc;

3. Mai ales dupa varsta de 6 luni, copilul incepe sa aiba nevoie si de alte lichide in afara de lapte. Ceaiul instant este foarte usor de preparat, mai ales pe timpul noptii. 5 din 6 mame din Bistrita prefera acest tip de ceai, dar recunosc ca de multe ori ofera micutilor ceaiul traditional, realizat la ibric, pe aragaz. Magazinele din mediul online au o gama variata de ceaiuri potrivite pentru varsta copiilor, chiar si de la 4 luni, ce contin plante cu proprietati de calmare si de linistire;

4. Piureurile de fructe si legume sunt preferate pentru ca exista situatii in care timpul devine cel mai crunt dusman al unei mame ce nu mai poate face fata tuturor problemelor cotidiene, asa ca trebuie sa se descurce repede si sa-i ofere mancarea necesara copilului care plange de foame. Din fericire, in mediul online pot fi gasite astfel de produse ce nu contin lactoza, gluten, nu au adaos de conservanti, zahar, sare, coloranti si amplificator de gust;

5. Un desert delicios ramane o rasplata seducatoare pentru orice copil, iar mamicile recunosc ca achizitioneaza iaurturi si budinci cu gust de piersici, ciocolata, banane, vanilie, capsuni, mere, caise, biscuiti etc. Desi nu le ofera tot timpul micutilor, mamicile sunt incantate de faptul ca acest tip de desert este unul sanatos, cu vitamine si minerale esentiale pentru cresterea si dezvoltarea armonioasa a copiilor.

Asadar, majoritatea mamicilor din Bistrita au descoperit in mediul online produsele alimentare pentru bebelusi si au beneficiat de avantajele acestora. Desigur, asta nu inseamna ca au renuntat sa gateasca pentru micutii lor mancare proaspata, din ingrediente naturale, cumparate din piata.