„Daca Marea Britanie introduce vize pentru cetatenii UE, trebuie reciprocitate” susține Siegfried Muresan, purtatorul de cuvant PPE

Partidul Popular European se reuneste miercuri si joi intr-un congres in Malta, un congres intermediar in care se va discuta despre directia Europei, iar temele pe care le vor atinge si le vor vota delegatii PPE in rezolutiile adoptate se refera la siguranta cetatenilor si la situatia economica, a explicat europarlamentarul Siegfried Muresan, purtator de cuvant al PPE, intr-un interviu pentru HotNews.ro in Malta. Vezi in text ce se afla pe agenda Congresului la care vor participa si sefi de state si de guverne precum Angela Merkel si Viktor Orban, dar si presedintele Klaus Iohannis, si ce mize exista pentru Romania, in special in privinta combaterii propagandei ruse.

Ce urmeaza sa se intample la Congresul PPE din 29-30 martie



Siegfried Muresan: PPE se reuneste pentru un Congres in Malta, nu este un congres statutar – acestea se organizeaza din trei in trei ani in cadrul carora au loc alegeri pentru conducerea partidului, deci nu trebuia sa il organizam in mod necesar insa am decis sa il organizam pentru ca am simtit ca oamenii au nevoie de raspunsuri la intrebarea „incotro cu Europa” – cum reformam, cum actualizam Uniunea Europeana pentru ca ea sa poata raspunde asteptarilor oamenilor, aceasta fiind tema principala a congresului – „Viitorul Uniunii Europene”, cu doua aspecte principale: siguranta si economie. Opinia noastra este ca acestea sunt temele la care oamenii se asteapta de la Uniunea Europeana sa livreze.

Pentru imbunatatirea sigurantei cetateanului se va pune accent pe combaterea radicalizarii persoanelor de origine musulmana, vrem sa monitorizam mult mai bine centrele unde persoane de origine musulmana eventual sunt radicalizate, moschei, vrem sa actualizam legislatia privind azilul in sensul ca persoanele care au solicitat azil in Europa si sunt refuzate sa poata fi returnate mult mai rapid si mai simplu in tarile lor de origine si pe termen lung dorim ca cererile de azil sa nu mai poata fi depuse in interiorul UE ci doar la frontiera externa si in zone sigure din tarile de origine, astfel incat sa nu mai avem aceasta componenta ilegala a migratiei si aceste valuri mai de refugiati.

Multe persoane nu se califica pentru statutul de refugiat politic, vin in Europa petrec luni de zile aici de multe ori nefiindu-le cunoscuta identitatea, luni de zile petrecute pe bani publici europeni dupa care in momentul in care nu se califica pentru azil trebuiesc intorsi tot pe cheltuiala noastra in tarile de origine. Vrem ca acest lucru sa se incheie si ca in viitor cererile de aizl sa fie depuse doar la frontiera externa sau in tarile de origine.

Evident este nevoie de cooperare mai stransa intre fortele de securitate, politie, intre statele membre UE.

Vrem sa combatem dezinformarea si propaganda rusa, sa alocam mai multe resurse financiare pentru a contracara propaganda si dezinformarea dinspre Federeatia Rusa.



In materie de economie, evident prioritizarea investitiilor in infrastrutura, cercetare, inovare digitala, sprijinirea tinerilor intreprinzatori si permanentizarea planului Juncker de investitii, fondul european de investitii strategice lansat in urma cu trei ani de zile si propus a fi prelungit, noi dorim sa fie permanentizat dar si ajustat pentru ca tari precum Romania sa poata benefica de pe urma lui, ajustat insemnand tarilor cu piete financiare mai putin dezvoltate, cu experienta mai mica, cum e Romania – este o realitate ca Bursa din Bucuresti este mai putin dezvoltata decat cea din Frankfurt sau Milano, acestor tari Banca Europeana de Investitii si hub-ul care ofera asistenta sa ofere asistenta particularizata, sa ajute mai mult chiar in elaborarea de proiecte finantabile, sa primim ajutor legat de finantarea unei banci promotionale care practi sa actioneze drept intermediar intre planul Juncker si banci comerciale si intreprinderi din teren.

A existat gandul ca Eximbank sa fie tranformata in banca promotionala, eu resping aceasta idee, Eximbank nu poate indeplini aceasta misiune, nu este condusa conform exigentelor cele mai inalte, imixtiunea politica este mult prea mare. Romania are nevoie de o banca promotionala competitiva pentru a putea absorbi resursele din planul Juncker, pentru ca noi sa putem beneficia trebuie sa mai facem cateva lucruri inclusv lansarea bancii promotionale.

Cand o vedeti realizabila?



„Planul Juncker a fost lansat pentru trei ani de zile si eu le-am spus de atunci autoritatilor din Romania ca avem un dezavantaj competitiv fata de alte tari pentru ca nu avem o banca promotionala si nu va ganditi ca aveti planul Juncker doar pentru trei ani, eu am spus de atunci va aceste instrumente financiare vor fi permanentizate la nivelul UE de aceea este esential sa avem o banca promotionala pentru ca vom avea un dezavantaj competitiv legat de creditarea spre economie pe termen lung. De aceea este esentiala, cu cat mai repede cu atat mai bine. Stiu ca au exisstat propuneri la nivelul guvernului anul trecut pentru a lansa Eximbank ca banca promotionala, insa aceasta intitiativa pe buna dreptate nu a continuat pentru ca nu este suficient de puternica, de competitiva. Trebuie o entitate nou creata si este mai important decat este urgent.

Banul public de la nivelul european este limitat, resursele sunt limitate si de aceea am decis sa continuam cu granturile, dar aceste instrumente financiare pe langa granturi sunt utile pentru ca permit prin oferirea unei mici garantii de la bugetul public permit stimularea unui numar mult mai mare de investitii la nivelul sectorului privat. PLanul Juncker spune garantam din partea BEI pe baza unei contributii din bugetul UE pentru eventuale pierderi facute de sectorul privat in investitii cu grad mare de risc, vrem sa stimulam investitii cu grad mare de risc si pentru a incuraja investitorii oferim aceasta garantie pentru eventual prime pierderi. De lansarea planului Juncker nicio investitie nu a avut pierderi, nici macar un singur euro garantat din cele 8 miliarde din bugetul UE in ultimii trei ani de zile nu a fost pierdut.

Aparent oferim o garantie dar pana una alta nu am facut nici macar o singura pierdere, dimpotriva se pare ca facem profit si am reusit sa generam investitii de 177 milioane euro in economie.”

„Vom adopta un document principal legat de viitorul UE, cu componenta principala securitate – cum facem UE mai sigura combatand radicalismul islamic, armonizand legislatia antiterorism, intorcand mai rapid persoanele care nu se califica pentru azil, intarind cooperarea la nivelul UE in materie de surse de terorism, vrem sa stim la nivel european despre aceste persoane cine sunt, cu cine vorbesc, cum se informeaza ce site-uri urmaresc si vrem sa cooperam mai mult in materie de securitate si aparare intre statele UE.

Vrem sa extindem transparentizarea si la nivelul COnsiliului de Ministri, dorim sa il reformam in urmatorul mod: avem multe configuratii ale ministrilor,vrem ca aceste consilii sa foloseasca drept comisii specializat si decizia politica sa se ia intr-un plen al ministrilor de afaceri externe sau europene si toate aceste reuniuni sa aiba loc public si deciziile sa fie transparent.”



Combaterea propagandei ruse – cum s-ar putea realiza?

„Exista in momentul de fata la nivelul Comisiei Europene un mic grup de 12 experti care monitorizeaza propaganda si dezinformarea Federatiei Ruse. Eu m-am vazut cu ei saptamana trecuta si voi propune, ca raportor general din partea Parlamentului European pentru bugetul UE pe 2018, un proiect pilot prin care sa alocam fonduri din bugetul UE pentru contracararea propagandei ruse. In momentul de fata exista acest grup de lucru care monitorizeaza, ei nu au insa buget pentru a o contracara. De multe ori, cand oameni politici inclusiv de la noi din Romania incearca sa decredibilizeze UE de multe ori acestea sunt mesaj pe care cu doua saptamani inainte le vedem pe canale media pro-Kremlin din Fed. Rusa.

Trebuie sa explicam oamenilor ca propaganda si dezinformarea din partea Rusiei este un risc pentru UE, pentru ordinea democratica in statele membre si pur si simplu treuie sa corectam aceste dezinformari si stiri false care apar pe canale rusesti dar si propagate de oameni politici din statele membre. Trebuie sa echipam cetatenii cu adevarul si mai ales sa le explicam fluxul acesta de informatii pentru ca ei sa inteleaga exact care politicieni fac agenda Fed. Ruse si a nu mai cadea prada dezinformarii.



Eu voi depune la inceputul lunii mai un proieect pilot in acest sens de indata ce voi sti mai multe despre instrumentele pe care le putem avea de contracarare.”

Este Romania una dintre tarile in care se desfasoara mai mult propaganda rusa?



„UE este indiscutabil o tinta a propagandei ruse, iesirea Marii Britanii din UE a fost un obiectiv strategic al propagandei ruse, Federatia Rusa se bucura de iesirea MB. De aceea, toti oamenii politici care au felicitat MB pentru decizia de a iesi din UE si au prezentat UE ca pe o barca in scufundare din care britanii au fost mai inteligenti ca au iesit, toti acestia fac jocul Federatiei Ruse. Marea Britanie se afla in fata unei perioada de confuzie.

Este Romania targetata mai mult? O tara poate deveni mereu mai usor prada a propagandei si dezinformarii din exterior cand are oameni politici slabi, incompetenti, santajabili, cand institutiile media nu sunt puternice, independente, transparente si cand separarea dintre mass-media si factorul politic nu este clara. Mereu cand avem oameni politici corupti, coruptibili, incompetenti, cand avem institutii slabe atunci esti o tinta usoara de propaganda din Est.

Cum va fi Brexitul abordat la Congres?



Prioritatile PPE sunt trei, foarte clare: 1. Securizarea drepturilor cetatenilor europeni aflati in Marea Britanie. Acestia sunt cetateni ai altor state inclusiv Romania care au ales sa traiasca in alt stat membru si s-au trezit peste noapte, neintrebati, in afara UE.

Evident sunt multi cetateni europeni care traiesc in Marea Britanie dar si multi cetateni britanici in tari UE. Exista 200.000 de pensionari din cele 27 de state membre in Marea Britanie si 400.000 pensionari britani in tari membre asa ca si Marea Britanie trebuie sa isi puna intrebarea cine va plati asigurarile medicale si eventualele servicii la care pensionarii britanici au acces in timpul in care se bucura de beneficiile pensiei britanice sub soarele spaniol sau portughez. Impactul va fi semnificativ.

Prioritatea numarul 2: Achitarea de catre Marea Britanie a tuturor obligatiilor financiare datorate catre UE. Suntem in situatia in care avem un buget multianual si in cadrul acestui buget de multe ori platile, beneficiile contractate pentru un an se fac in anii urmatori. De exemplu avem un acord prin care spunem ca mereu chiria se plateste pe 31 decembrie si astfel la 31 decembrie Marea Britanie a achitat chiria pana la 30 septembrie. Dar daca a decis sa paraseasca UE pe 31 decembrie trebuie sa achite chiria si pe septembrie, octombrie si noiembrie si asta nu este o decizie politica, este o consecinta legala, nu poate fi negociata.

Aceste obligatii financiare includ contributii la bugetul UE, includ pnesiile celor mlte mii de functionari britanici care au lucrat in institutiile europene iar daca MB spera ca din aceasta contributie sper ca se va deduce cota parte la activele UE, cladiri, proprietati, vreau sa dau un raspuns f clar – nu se va deduce, pentru ca am construit UE, UE nu se dizolva, va continua, Marea Britanie a decis unilateral sa plece.

Si trei: pastrarea deschisa a frontiere dintre Irlanda si Irlanda de Nord. Succesul procesului de pace a fost posibil doar datorita UE, in UE, iar pentru noi este esentiala pastrarea unei granite deschise si nesupunerea procesului de pace din Irlanda de Nord niciunui risc nenecesar.

Deocamdata relatia dintre UE si MB este clara. Ce va urma nu stim inca, daca doresc sa ramana parte a pietei unice, daca doresc sa beneficieze de piata unica trebuie sa respecte cele patru libertati fundamentale: libertatea de miscare a persoanelor, a bunurilor, a serviciilor, a capitalurilor. Daca nu o vor face nu pot ramane membri ai pietei unice.

Nu vom accepta un statut de membru asociat la piata unica. Nu ne vom lasa divizati pe aceste teme asa cum nu ne-am lasat divizati din 23 iunie cand cetatenii au decis la referendum. Mesajul meu pentru Marea Britanie este foarte clar: nu incercati sa divizati UE, nu veti reusi, negociati corect, transparent, pentru ca este in interesul dvs sa existe un acord intre MB si UE, daca nu va exista consecintele vor fi evident mai mari pentru MB de 60 milioane de locuitori decat pentru UE de 450 milioane de locuitori.

Legat de drepturile cetatenilor: daca MB iese si vom avea o relatie cu totul noua si MB se gandeste sa impuna restrictii sub forma de vize pentru accesul cetatenilor europeni, noi vom insista si va fi o prioritate pentru noi: reciprocitate. Deci daca britanicii vor sa puna vize pentru oricare stat, noi trebuie sa punem vize pentru cetatenii britanici pentru oricare din cele 27 state membre.

Va fi abordata si chestiunea Europei cu mai multe viteze, dupa adoptarea documentului de la Roma?



Abordam viitorul UE, cum putem imbunatati, actualiza UE. Evident ca este nevoie de pasi de reforma. Avem mai multe optiuni: sa nu reformam uniunea, dar atunci este clar ca nu va putea livra in viitor ceea ce cetatenii asteapta. Sunt convins ca tuturor provocarilor la care trebuie sa facem fata le putem raspunde mai bine solutie. A nu o reforma nu este o solutie. As prefera sa o facem impreuna toate cele 27 membre ramase. Dar daca se constata ca apetitul pentru integrare este diferit, atcuni e clar ca trebuie sa gasim modalitati entru ca statele care doresc sa se integreze mai mult sa le permitem, fara a fi trase inapoi de cele care nu vor sa se integreze mai mult.

Esential aici pentru Romania este ca toti viitorii pasi de integrare sa fie deschisi pentru toate statele membre, sa nu existe criterii de natura cantitativa care sa excluda vreun membru, trebuie sa participam la discutii iar Congresul PPE este prima dezbatere dupa lansarea acestor scenarii de catre presedintele Juncker. Romania trebuie sa participe la aceste dezbateri si sa spuna „trebuie sa gasim impreuna cel mai bun scenariu pentru reformarea UE de preferat pentru toate cele 27 de state membre si daca cineva nu doreste sa participe, sa nu participe, dar sa nu existe o Europa cu mai multe viteze in care automat sa fie exclus ci fecare stat sa decida de unul singur daca participa sau nu.” potrivit Hotnews.