Ministrul Economiei a discutat cu Ambasadorul SUA la București despre Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii

Ministrul Economiei, Mihai Tudose, s-a intalnit luni dimineata, cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti Hans Klemm, se arata intr-un comunicat de presa. Una dintre temele abordate a fost Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii. Potrivit comunicatului, ideea creerii unui fond suveran de investitii in scopul stimularii economiei nationale a fost agreata si de institutiile europene si internationale precum Comisia Europeana, FMI, OECD etc.

„Ministrul Mihai Tudose a vorbit despre pasii facuti de ministerul pe care il coordoneaza in vederea demararii si continuarii demersurilor privind crearea FSDI dar si despre scopul acestuia si anume dezvoltarea si finantarea proiectelor de investitii rentabile si sustenabile, in sectoare competitive, prin participarea directa sau impreuna cu investitori institutionali sau privati”, se precizeaza in comunicat.

Intalnirea a oferit prilejul unei treceri in revista a relatiilor economice bilaterale si a proiectelor americane in Romania precum: Ford, Exxon, Bell Helicopters.

Cu ocazia intalnirii de astazi, atat ministrul economiei, cat si ambasadorul SUA si-au exprimat deschiderea pentru dezvoltarea cooperarii in domeniul economic parte a Parteneriatului Strategic potrivit Hotnews.